De wondere wereld van paddenstoelen 17 november 2018

Een paddenstoel is theoretisch gezien geen plant, noch een dier. Hij behoort tot een geheel eigen rijk, de schimmels. Ze bezitten geen bladeren, stengels of wortels en doen daardoor niet aan bladgroenverrichting. Ondergronds vormen ze een groot dradennetwerk, bovengronds zie je een vruchtlichaam verschijnen - de eigenlijke paddenstoel. Paddenstoelen groeien voornamelijk op donkere, vochtige plekken of zelfs helemaal in het duister. Om die reden worden ze vaak in bosrijke gebieden gespot.

