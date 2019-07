Exclusief voor abonnees De Wolf trekt naar Eupen 18 juli 2019

Niet Club Brugge maar Eupen is de volgende werkgever van Ortwin De Wolf (23). Dat maakte Lokeren bekend. De doelman speelde zich vorige maand nog in de kijker op het EK voor beloften. Bij Lokeren verloor De Wolf vorig seizoen zijn plaats aan Davino Verhulst. De jonge keeper, op drie seizoenen bij Lokeren goed voor 27 matchen, moet bij Eupen Rode Duivel Hendrik Van Crombrugge opvolgen die aast op een transfer naar het buitenland. Eupen neemt ook doelman Romain Matthys (21) over van FC Luik. (MVS/AR)