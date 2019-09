Exclusief voor abonnees Dé WK-favoriet is bekend VAN DER POEL 11 september 2019

00u00 0

De topfavoriet voor het WK is bekend. Mathieu van der Poel (24) knalde gisteren naar dagwinst in de Ronde van Groot-Brittannië: alles en iedereen los uit het wiel in een sprint bergop. Tiesj Benoot, die tiende werd, wilde dat nog bijsturen: "Super-indrukwekkend", maakte hij ervan. Na een pittige rit door de Yorkshire Dales, de heuvelzone die straks ook het decor vormt voor het WK, finishte MVDP met lengten voorsprong.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis