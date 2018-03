De Witte zet spelers op scherp 10 maart 2018

Na drie wedstrijden op rij waarin AA Gent op achterstand kwam, vond Ivan De Witte de tijd rijp om zijn spelers wakker te schudden voor de uitwedstrijd bij Genk. De voorzitter van AA Gent sprak gisteren de spelers en staf een goed halfuur toe. Het is duidelijk dat De Witte met zijn speech iedereen op scherp heeft gezet. "Het was mooi", getuigde Vanderhaeghe. "Het had inhoud, ik heb ook het gevoel dat het misschien iets teweeg kan brengen. Soms kan dat het verschil maken. De boodschap van de voorzitter? Het kwam erop neer dat we voor een belangrijke match staan. Dat we ons eerste doel bereikt hebben met een plaats in play-off 1, maar dat er nog andere doelen zijn. En dat we nagelaten hebben om wat dichter te komen bij de clubs die voor ons staan en dat we moeten proberen er nog over te gaan. Hij heeft dat op een heel mooie manier verwoord. Hij heeft de ambities van de club onderlijnd." (RN)

