De Witte: "Wij gaan voor Europees voetbal" 03 april 2018

Gisteren was AA Gent-voorzitter Ivan De Witte te gast in 'Sports Late Night' op Vier. Hij sprak zich uit over de ambities van de Buffalo's. "We gaan voor Europees voetbal. Bij voorkeur mikken we op de derde plaats, maar hoger mag ook. Ik heb samen met Michel Louwagie en enkele leden van de technische staf een weddenschap aangegaan over wie tweede wordt. (lacht) Het was fiftyfifty." (RN)