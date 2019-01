De Witte: "Verhaal Sørloth zeer goed voorbereid" 22 januari 2019

"Na de match tegen Anderlecht kijk ik met relatief veel comfort naar de toekomst." 't Zijn de woorden van AA Gent-voorzitter Ivan De Witte, gisteren in VISTA! "We zien meer en meer de hand van Thorup op het gebeuren. Het is goed als een trainer niet alleen weegt op de tactische opstelling of op een aantal spelers, maar op het geheel. En ik vind dat Thorup weegt op het geheel. Wat ik daarmee bedoel? De omgang met de spelers, de sfeer in de kleedkamer, de tactische richtlijnen,... Veel trainers hebben een idee, maar ze zien het niet op het veld. Thorup heeft een idee en kan dat uitwerken tussen de lijnen." De komst van Sørloth lijkt meteen een voltreffer. "We hadden wel verwacht dat hij een impact zou hebben. Dit verhaal is zeer goed voorbereid vanaf de eerste dag dat hij bij ons was. We zijn dus niet verwonderd." (MH)

