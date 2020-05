Exclusief voor abonnees De Witte (AA Gent): "Mikken op vijf versterkingen" 18 mei 2020

AA Gent organiseerde gisteren een virtuele voetbalwedstrijd voor het goede doel. Het ging om een team van coronabestrijders tegen het virus zelf. In een debat in de marge daarvan liet AA Gent-voorzitter Ivan De Witte in zijn kaarten kijken. De Buffalo's zullen zich deze zomer gevoelig versterken. "We gaan ons vooral fysiek goed moeten voorbereiden. Wellicht beginnen we op 8 augustus met de competitie en gaan we een hele periode twee wedstrijden per week moeten spelen. Het gebrek aan oefenwedstrijden kan daar een probleem vormen. We mikken op een vijftal nieuwe spelers. Het zal een tijdje duren eer die geïntegreerd zijn." De coronacrisis heeft z'n weerslag op het Gentse budget, maar het water staat de club niet aan de lippen. "Momenteel hebben we een budgettering zonder dat we verplicht uitgaande transfers zullen moeten doen." (SDG)

