De Withoeve wordt heel even De Wiethoeve

Heet De Withoeve in 'Thuis' voortaan De Wiethoeve? Als het van Sid Van Oerle (foto) afhangt wel. De acteur speelt in de Eén-soap de rol van Kobe, de kok in het restaurant van B&B De Withoeve. Een tijdje geleden kreeg zijn personage te horen dat hij ongeneeslijk ziek is, en daarom probeert Kobe zijn leven al een tijdje wat spannender te maken. Onenightstands, een duosprong, zich een avondje lazarus drinken, een klimmuur opklauteren zonder beveiliging: het passeerde al allemaal de revue. En nu probeert Kobe ook softdrugs uit. Op Instagram postte Sid een foto van zichzelf op de set met een joint in de mond, compleet met de woordspeling 'Wiethoeve'. Duizenden soapfans konden het grapje wel smaken. (HL)

