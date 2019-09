Exclusief voor abonnees De Wilde (13de) méér dan behoorlijk bij meisjes-junioren 24 september 2019

De Russische Aigul Gareeva is de nieuwe wereldkampioene tijdrijden bij de meisjes-junioren. Ze haalde het nipt (0:03) voor topfavoriete Van Anrooij. Het brons was voor de Britse Bäckstedt. Julie De Wilde, 16 pas en eerstejaars, klokte de 13de tijd op 1:11. Dat is méér dan behoorlijk. "Tevreden", noemde ze zich na afloop. "Al voelde ik me niet zó goed. En blijf ik achter met de indruk dat ik in een betere dag iets sneller kon. Ik had last van slijmen in de keel. Normaal heb ik dat perfect onder controle, maar nu sloeg het op mijn maag. Misschien speelde de stress me wat parten. Dit was hoe dan ook een prima laatste prikkel voor de wegrit van vrijdag. Ik hoop tegen dan 100% te zijn. Het parcours is niet zó zwaar. Vooral de afstand zal doorslaggevend zijn. Méér dan de lastigheidsgraad." (JDK)