De wijngids van HLN.be heb je altijd op zak

14 september 2019

Op zoek naar een betaalbare sauvignon blanc, een kloeke merlot of een fruitige rosé: het aanbod aan wijnen in onze supermarkten is zo overweldigend dat je elke keer veel te lang aan de wijnrayon staat te treuzelen. HLN.be maakt komaf met die keuzestress, want dankzij de app heb je voortaan altijd en overal een uiterst handige wijngids op zak. Geef in de app de supermarkt in, de gewenste wijn (wit/rood/rosé) en je ziet in één oogopslag de flessen die werden geproefd en goedgekeurd door onze huissommelier Sepideh Sedaghatnia. Je kan snel de juiste keuze maken aan de hand van het aantal toegekende sterren en de prijs. Bovendien kom je ook te weten welke gerechten bij de wijn past, waardoor je meteen verder kan winkelen voor de rest van je menu.

