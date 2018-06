De Wever: "Zelfs 14-jarige ziet meteen dat mails vals zijn" 05 juni 2018

Dat John Crombez zich mogelijk om de tuin heeft laten leiden in 'mailgate', verbaast N-VA-voorzitter Bart De Wever. "Ik heb de mails gezien waarmee sp.a naar buiten gekomen is, en ik moet zeggen: zelfs een 14-jarige ziet na twee minuten dat er iets niet juist is. De socialistische partij had dat kunnen weten. Dit is amateurswerk van het vierde studiejaar." De Wever, die zijn minister Steven Vandeput altijd is blijven steunen, zegt dat hij geen idee heeft wie de vervalste mails aan sp.a heeft bezorgd. "Maar als dit een complot is, is het het slechtste complot dat ik ooit heb gezien."