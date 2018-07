De Wever weigert tv-duel met Dewinter 20 juli 2018

Bart De Wever (N-VA) zal twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen niet deelnemen aan een 'Terzake'-special over Antwerpen. Dat komt omdat de burgemeester weigert in debat te gaan met Filip Dewinter van Vlaams Belang. Het Canvas-programma pakt in de laatste week voor de verkiezingen van 14 oktober uit met een reeks duels. Voor de Scheldestad ging de voorkeur uit naar De Wever versus Dewinter, maar de burgemeester wordt vervangen door Kris Peeters (CD&V). "Voor de zoveelste keer weigert een kopstuk van N-VA met ons in debat te gaan", foetert Vlaams Belang. "De strategie van De Wever is duidelijk: door alleen in duel te gaan met de linkerzijde, probeert hij de rechtse oppositie in Antwerpen monddood te maken. Zo riskeert hij geen stemmenverlies. Hij waant zich Nero." De woordvoerder van De Wever reageert dat de burgemeester de komende maanden "aan talloze debatten met lijsttrekkers zal deelnemen, ook met Filip Dewinter". (DDW)

