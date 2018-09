De Wever waarschuwt voor invloed cocaïnemaffia: "Voor sommige raadsleden steek ik mijn handen niet in het vuur" Redactie

03 september 2018

00u00 0 De Krant Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) waarschuwt ervoor dat de cocaïnemaffia zijn stad dreigt te vergiftigen. "Dit dringt door in de hele samenleving. Dit gaat doordringen in de politiek."

"Coke is een game changer. De invloed van het geldvolume hou je niet meer tegen", zo getuigt De Wever vandaag in een ophefmakend interview in 'De Volkskrant'. "In Antwerpen staan we op het punt dat de drugsmaffia politieke invloed gaat kopen." Dat wordt bevestigd in een vertrouwelijk politierapport. "Fundamenteel is niet uit te sluiten dat zich stilaan een infiltratie voordoet, vanuit de criminele netwerken in de legale bovenwereld, waarbij strategische posities in de verschillende sectoren (politie, douane, justitie, bedrijfswereld, bestuur) worden ingenomen." De Wever voegt eraan toe dat hij gemeenteraadsleden kent voor wie hij zijn hand niet in het vuur kan steken.

