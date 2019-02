De Wever tegen Rutten "U BENT PRECIES EEN PAPEGAAI" 16 februari 2019

Bart De Wever klaagde over steken onder de gordel, gisteravond in het debat van 'Het Laatste Nieuws' en 'VTM Nieuws' - en dat het zeer laag was van de andere partijen om over de humanitaire visa te beginnen. Met de kritiek van Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten daarover was hij niet gediend. "U bent precies een papegaai", aldus de N-VA-voorzitter.

