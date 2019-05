Exclusief voor abonnees De Wever stuurt meteen aan op confederalisme 28 mei 2019

Amper 12 uur nadat de kiezer van de federale regeringsvorming een aartsmoeilijke puzzel heeft gemaakt, legt N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn sterkste eis op tafel: "De enige oplossing is het confederalisme. Wil Wallonië naar links? Wel, dat ze dan naar links gaan." Of hij dat ook al aan koning Filip heeft meegedeeld, is niet bekend. Die startte gisteren meteen met verkennende gesprekken en kreeg behalve De Wever ook al Elio Di Rupo van de PS over de vloer, de leider van de grootste politieke familie.

