Exclusief voor abonnees De Wever spreekt derde keer met Vlaams Belang 13 juni 2019

00u00 0

Vlaams informateur Bart De Wever nodigt Vlaams Belang uit voor een derde gesprek. Sp.a en Groen kregen nog geen nieuwe uitnodiging, maar ook voor ronde twee kregen zij die pas nadat De Wever al met Vlaams Belang had gesproken. Open Vld en CD&V willen niets kwijt over uitnodigingen. Het lijkt erop dat De Wever écht wil aantonen dat het hem menens is om het VB mee in bad te trekken, maar er is nog steeds geen enkele andere partij die mee wil in een regering met het Belang. Kortom: De Wever temporiseert, al gelooft Belanger Chris Janssens dat niet. "Het is wel een feit dat er nog geen enkele regeringsvorming in een definitieve plooi is gevallen, behalve in Brussel, dus is het logisch dat iedereen nog even naar iedereen kijkt." Tegelijk duiken er geruchten op dat De Wever snel de knop wil omdraaien. De Vlaamse feestdag, 11 juli, is volgens sommigen D-day om een Vlaamse coalitie op poten te hebben. (IVDE)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis