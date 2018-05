De Wever snoeihard voor energiebeleid 18 mei 2018

Gisteren plaatste N-VA-voorzitter Bart De Wever vraagtekens bij de kernuitstap in 2025. In de laatste aflevering van 'Watt', een docureeks op Canvas die volgende week wordt uitgezonden, geeft hij ook kritiek op het energiebeleid van de Vlaamse en federale regering, dat volop inzet op energie uit wind, zon en gascentrales. "Dit land is geen voorbeeldland qua langetermijnvisie. Er is heel veel gebakken lucht", zegt hij.

