De Wever sluit tweede tienerpooier- hotel 02 februari 2019

00u00 0

Hotel Monico aan het Antwerpse Centraal Station moet drie weken sluiten. Dat heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) bevolen. In januari 2018 werden verscheidene tienerpooiers veroordeeld die in het hotel meisjes uitbuitten. Na politiecontroles tussen september en november vorig jaar bleek uit camerabeelden dat een minderjarig meisje 's nachts naar verschillende kamers ging. De identiteit van de mannen die er verbleven, was niet geregistreerd, hoewel dat verplicht is.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN