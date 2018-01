De Wever: "N-VA heeft niks gelekt" 19 januari 2018

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft gisteren bij VTM Nieuws voor het eerst gereageerd op de storm rond sp.a-kopman Tom Meeuws en de breuk van het kartel Samen. Hij ontkent formeel achter het lek te zitten. "Ik denk dat als je op zoek gaat naar lekken, je vaak verrast zou uitkomen", zegt hij. "Ik vind het jammer dat sp.a een externe vijand zoekt. Het is alsof je geflitst wordt met de wagen en je gaat roepen op de flitspaal." Of hij nu in het vuistje lacht? "Ik word er warm, noch koud van. Het is nu januari, de verkiezingen zijn in oktober. Wie denkt dat hij de match van oktober kan winnen met wat er vandaag wordt gespeeld, kent echt niks van politiek." (IVDE)