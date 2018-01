De Wever: "Auto zal nooit uit stad verdwijnen" 19 januari 2018

00u00 0

"Ik geloof dat de auto nooit uit de stad zal verdwijnen." Dat heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) gisteren gezegd tijdens het European Automotive Forum, in de marge van het Brusselse autosalon. "Een stad zonder auto's zal letterlijk armer zijn. We moeten ophouden met de automobilist alle schuld te geven. Veel gezinnen kunnen niet zonder wagen, en hen die afnemen zou tot economische en demografische achteruitgang leiden", aldus De Wever. Wat de bedrijfswagen betreft, denkt De Wever dat "gratis wagens en gratis brandstof niet zullen zorgen voor schonere lucht". "Ik geloof in keuzevrijheid: om mensen uit hun bedrijfswagen te krijgen, moeten we hen betere oplossingen bieden, en niet meer doen betalen voor minder." De Wever gelooft dat autodelen de toekomst is. "Efficiënte apps, bijvoorbeeld om een parkeerplaats te vinden, zullen de sleutel tot de toekomst zijn."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN