Exclusief voor abonnees De Wever populairste lijsttrekker 31 mei 2019

Bart De Wever was met 242.386 naamstemmen de populairste lijsttrekker. Hij haalde de hoogste 'personificatiegraad'. Om die te berekenen, worden de naamstemmen afgewogen ten opzichte van het totale aantal voorkeurstemmen van de partij. Kiezers brachten voor de vierde keer op rij minder voorkeurstemmen en meer lijststemmen uit. Net iets meer dan de helft van de kiezers gaf een voorkeurstem, terwijl dat in 2003 gemiddeld nog twee op de drie was.

