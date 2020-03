Exclusief voor abonnees De Wever pleit voor avondklok 17 maart 2020

N-VA-voorzitter Bart De Wever ziet ons land afstevenen op een lockdown, "waarbij het niet-essentiële leven stilvalt". Zolang het zover nog niet is, roept hij de federale overheid op om een samenscholingsverbod voor meer dan tien personen én een avondklok in te voeren. "Bijvoorbeeld vanaf 22 uur voor alle niet-essentiële verplaatsingen." Volgens De Wever zijn de politiediensten vragende partij. Toch is de Antwerpse burgemeester niet van plan die voorstellen in de praktijk te brengen in zijn eigen stad. "Het is essentieel dat er uniformiteit is over heel Vlaanderen." Wel heeft hij de prostitutiebuurt laten sluiten, omdat de kans klein is dat men daar de aanbevolen meter afstand bewaart. (ARA)