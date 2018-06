De Wever over Arco: "Het geld is weg" 25 juni 2018

Bart De Wever (N-VA) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) vrezen dat er geen juridisch sluitende oplossing meer kan worden gevonden voor de gedupeerde Arco-coöperanten. "Ik ben zelf Arco-spaarder", gaf De Wever toe in 'De Zevende Dag'. "Maar ik reken er niet meer op." CD&V-voorzitter Beke reageerde dat het in het algemeen belang is dat er nog een oplossing komt en dat het de beurswaarde van Belfius zal doen toenemen, maar De Wever en Rutten veegden dat van tafel. In hetzelfde debat zette de N-VA-voorzitter ook premier Michel op zijn plaats. Voor De Wever is het uitgesloten dat België de F-16-straaljagers zal vervangen door de Franse Rafales. "We geven geen 3,4 miljard aan een toestel dat niks kan." (DDW)