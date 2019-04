Exclusief voor abonnees De Wever ook bij skaters de populairste 13 april 2019

De jeugd van tegenwoordig niet begaan met politiek? Zeker wel, zelfs op hun skateboard. De Brusselse artiest Elzo Durt heeft een reeks van vier boards klaar waarop hij politici en koningin Fabiola in het belachelijke trekt. Of Maggie De Block, Charles Michel en Bart De Wever zich vereerd voelen, is maar de vraag. Het tuig met de karikatuur van de Antwerpse burgemeester is alvast een succes. Bij 'Ride All day', met 25 jaar de oudste skateboard-winkel in Brussel en de enige die de kunstwerkjes verkoopt, is het al uitverkocht. "Mensen kopen de planken niet enkel om op te skaten, maar ook om aan de muur te hangen." (SMB)

