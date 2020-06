Exclusief voor abonnees De Wever naar ongeziene hoogten (en terug) 25 juni 2020

00u00 0

Het hoogspanningsnet in de haven van Antwerpen vormt de rest van de week nog het decor van spectaculaire evacuatieoefeningen van de brandweer. Het eerste 'slachtoffer' dat gered moest worden van op 192 meter hoogte, was burgemeester Bart De Wever (N-VA) zelf. Die toonde weinig last te hebben van hoogtevrees en vond de ervaring "redelijk bangelijk". De hoogspanningsmasten zijn de hoogste van de Benelux. Het klimteam van Antwerpen wordt zo'n vijftig keer per jaar ingezet.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen