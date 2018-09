De Wever: "N-VA wil onderwijsminister leveren" 04 september 2018

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft nu ook openlijk toegegeven dat zijn partij de post van onderwijsminister in de volgende Vlaamse regering ambieert. "We hebben goed samengewerkt met Hilde Crevits, maar we hebben een minister nodig die verder van de onderwijskoepels afstaat", zei hij op Radio 1. Volgens De Wever zijn die koepels vandaag te machtig en dragen zij een grote verantwoordelijkheid voor het afkalven van het niveau van onze leerlingen. "Onderwijs is Vlaanderens grootste troef. N-VA staat voor meer blauw op straat, maar ook meer grijze massa op straat." (JBG)