De Wever klaar om stilte te doorbreken 16 november 2018

Het is stil in Antwerpen. Meer dan een maand na de verkiezingen blijft het wachten op de volgende zet van formateur Bart De Wever (N-VA). De Wever wil daar eerstdaags, volgens een bron misschien al vandaag, verandering in brengen. "Hij zal communiceren met wie hij echt rond de tafel wil gaan", klinkt het. Voor de herfstvakantie hield De Wever vrijblijvende gesprekken met alle partijen. Ook het middenveld - zoals burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland - is intussen op de koffie geweest bij de formateur om over schone lucht en mobiliteit te praten. De Wever zou de komende weken verder willen onderhandelen op basis van een nota waarin zijn voornaamste plannen voor de stad staan opgelijst. Het kabinet van De Wever wil geen commentaar kwijt, buiten dat er "discrete gesprekken lopen" - naar verluidt vooral per telefoon. (DM)

