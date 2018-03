De Wever: "Joden vermijden conflicten. Moslims eisen wel hun plek op" 19 maart 2018

Bart De Wever (N-VA) staat in het oog van een storm van verontwaardiging door kritiek te geven op moslims. In een interview in 'De Zondag' legde hij uit waarom hij nooit een zaak maakt van joden die nauwelijks integreren in Antwerpen en wel van hoofddoeken. "Orthodoxe joden hechten ook veel belang aan uiterlijke tekenen van hun geloof. Maar zij aanvaarden wel de consequenties daarvan. Ik heb nog geen orthodoxe jood gezien die een loketfunctie in Antwerpen wil. Zij vermijden conflicten. Dat is het verschil. Moslims eisen wel een plek op in de publieke ruimte, in het onderwijs, met hun uiterlijke geloofstekenen. Dat zorgt voor spanningen." Kris Peeters (CD&V) reageerde als eerste dat een burgemeester gemeenschappen verbindt in plaats van ze uit elkaar te spelen. Gwendolyn Rutten (Open Vld) opperde op haar beurt dat "een stad bestaat uit mensen, niet uit groepen". (DDW)

