De Wever investeert in antiterreurstraatmeubilair 01 september 2018

De stad Antwerpen wil investeren in antiterreurstraatmeubilair. Het gaat bijvoorbeeld om verkeerspalen, zitbanken, fietsbeugels en vlaggenmasten die strategisch in een paar belangrijke zones geplaatst zullen worden. Bedoeling is om objecten met een grote impact, zoals een aanrijdende vrachtwagen, op tijd te kunnen stoppen. De stad wil tegen januari 2019 één of meerdere partners vinden die het meubilair kunnen leveren. "Je wil niet dat je stad vol met paaltjes staat. Daarom hebben we gekozen voor beschermende maatregelen die ook nog eens functioneel zijn", zegt het kabinet van burgemeester Bart De Wever.