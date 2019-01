De Wever "Het is aan ons om bolwerk Vlaanderen te verdedigen" 28 januari 2019

N-VA organiseert in de aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen vier V-dagen om de inhoud van het partijprogramma nog eens op te frissen bij de leden. De eerste in Antwerpen ging over het confederalisme, dat nadrukkelijk opnieuw op tafel wordt gelegd nadat de focus jaren op economisch herstel lag. En opnieuw haalde voorzitter Bart De Wever zijn oorlogsretoriek boven. "Het zal aan ons zijn om het bolwerk Vlaanderen te verdedigen. Met man en macht, en met alles wat we hebben. De enige dam tegen het PS-beleid en de linkse backlash is een stem voor de N-VA." 'Kandidaat-premier' Jan Jambon kwam met een praktisch voorstel: schaf de Groep van Tien af. "Geef de sociale partners in de bedrijven de autonomie om zelf te beslissen over een bevriezing van de lonen of over opslag. Als het slecht gaat in het bedrijf of als de werkloosheid torenhoog is, zullen de bedrijfsbonden doorgaans geen probleem hebben om hun steentje bij te dragen. Als het goed gaat, kan iedereen de vruchten plukken."

