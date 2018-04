De Wever haalt uit naar Nederland 05 april 2018

Nederland heeft een erfschuld richting Europa, omdat de drugsproblemen qua cocaïnehandel zich hebben verplaatst van Rotterdam naar Antwerpen. Dat heeft de Antwerpse burgemeester Bart de Wever gezegd tegen Nieuwsuur, een actualiteitenprogramma op de Nederlandse tv. Volgens De Wever is de georganiseerde misdaad door het Nederlandse gedoogbeleid heel diep ingenesteld geraakt. "En nu delen wij, met een haven die ook heel belangrijk is voor Zuid-Amerika, mee in de klappen." Ondanks de 'war on drugs' die De Wever is begonnen en volgens hem al heel wat resultaten heeft opgeleverd, ziet hij dat de drugsmaffia nog steeds aan invloed wint in zijn stad.

