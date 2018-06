De Wever geschikt als premier? Alleen volgens N-VA en VB 12 juni 2018

Zou Bart De Wever een goede premier zijn? Dat was de vraag in onze Grote Peiling. Het antwoord klinkt enigszins voorspelbaar: alleen volgens zijn eigen N-VA-kiezers (86%) en die van Vlaams Belang (61%). Zijn coalitiegenoten zien in hem geen geschikte premier. Slechts 17% van de CD&V-kiezers zou hem op zijn plaats vinden in de Wetstraat 16, 27% van de Open Vld-kiezers en 26% van de MR-kiezers. In heel België zou 32% zich achter een regering-De Wever kunnen scharen.

