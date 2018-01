De Wever excuseert zich bij partner slachtoffer EXPLOSIE PAARDENMARKT 19 januari 2018

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) excuseert zich bij de partner van de 39-jarige man (foto) die om het leven kwam bij de explosie aan de Paardenmarkt. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. De Wever stuurde woensdag ook al een mail naar de man, die in een open brief had uitgehaald dat hij het "totaal respectloos en schandalig" vond dat hij via de pers moest vernemen dat zijn partner gestorven was. De Wever heeft de man uitgenodigd voor een gesprek en stelt dat de dienst Slachtofferhulp nabijer had moeten zijn, maar dat die ervan uitging dat de familie hem zou opvangen. "Dat is wellicht een fout geweest en ik verontschuldig mij als die man daar nadelige gevolgen van ondervonden heeft", aldus De Wever. "Daar heb ik alle begrip voor."

