De Wever en Meeuws gaan samen besturen: wie had dát nog gedacht? 21 december 2018

00u00 0

Wie had gedacht dat Bart De Wever (N-VA) en Tom Meeuws (sp.a) nog ooit samen zouden besturen? Zeggen dat de twee geen beste vrienden zijn, is een understatement vanjewelste. Herinner u Meeuws' aanval op De Wever vanwege diens nauwe banden met de vastgoedsector, gesymboliseerd in een feestje in restaurant 't Fornuis. De burgemeester reageerde "verdrietig". Niet veel later bleek evenwel dat de Antwerpse sp.a'er zélf met een bouwpromotor had samengezeten in... 't Fornuis. Bovendien moest hij door het stof vanwege een verdachte aanbesteding uit zijn tijd bij De Lijn. Tom Meeuws was ervan overtuigd dat De Wever achter die beschuldigingen zat en zo ook geleid heeft tot de ondergang van het rood-groene kartel Samen. De Wever zou ooit gezegd hebben dat ook Meeuws zélf kapot moest, nadat die een affaire gehad had met zijn hartsvriendin Liesbeth Homans. Volgens de N-VA-voorzitter werkte Meeuws vooral zichzelf in nesten. Waarop de socialist verkondigde dat hij "medelijden" had met De Wever, die geen gelukkige mens zou zijn.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN