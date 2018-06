De Wever en Di Rupo bekvechten over Mawda 02 juni 2018

N-VA-voorzitter Bart De Wever haalde gisteren in een open brief in 'La Libre' hard uit naar PS-voorzitter Elio Di Rupo over de zaak-Mawda. "Beste Elio, u bent niet de oplossing voor het probleem. U bent het probleem." De Wever verwijt Di Rupo en de PS hun aandeel in de migratiepolitiek van het verleden. "Jarenlang heeft de PS de facto een opengrenzenbeleid gevoerd", bijt hij de oud-premier toe. De brief komt er na de uitspraken van De Wever dat de ouders van de 2-jarige Mawda, die omkwam door een politiekogel, ook een verantwoordelijkheid dragen. Heel wat politici reageerden verontwaardigd, ook Di Rupo. De PS-voorzitter schreef in een opiniestuk in 'De Morgen': "Uw uitspraken, beste Bart, zijn een schande voor het land." Daarop reageerde De Wever dus, maar daarmee is de strijd niet gestreden. "Ik heb genoeg van de onbeschofte houding van Bart De Wever", zei Di Rupo op RTL. (IVDE)

