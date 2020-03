Exclusief voor abonnees De Wever blijft de populairste, Van Grieken komt top 10 binnen 14 maart 2020

De top 3 van populairste politici wordt gedomineerd door N-VA: partijvoorzitter Bart De Wever blijft de populairste van Vlaanderen, gevolgd door partijgenoten Theo Francken en Jan Jambon. De top 5 wordt vervolledigd door CD&V'ers Hilde Crevits en Koen Geens, wiens vroegtijdig beëindigde informateurschap hem geen windeieren heeft gelegd. Tom Van Grieken volgt op 6. Het is de eerste keer dat een Vlaams Belanger zo hoog staat in de populariteitspoll. Ook 'coronaministers' Maggie De Block (Open Vld) en Wouter Beke (CD&V) klimmen stilletjes omhoog. De nieuwe voorzitters Joachim Coens (CD&V) en Conner Rousseau (sp.a) komen de top 20 binnen. Coens is de sterkste stijger. (FME/ARA)