De Wever bezorgt socialisten "koude douche" 26 november 2018

In Antwerpen verlopen de coalitiegesprekken tussen N-VA, Open Vld en sp.a rustig. De onderhandelaars hebben eerst de financiële draagkracht van de stad bekeken. "Dat is natuurlijk een moeilijke boodschap aan de nieuwe partij aan tafel - een koude douche - dat we vooral zullen moeten saneren", zegt burgemeester Bart De Wever. "Maar het voordeel is wel dat de socialisten een lange bestuursperiode achter de rug hebben. Dat Tom Meeuws de stad ook van binnenuit kent (hij was al bedrijfsdirecteur, red.), zorgt ervoor dat zij zich ook geen illusies moeten maken over wat nog mogelijk is. Het 'meer, meer, meer' zal uiteindelijk 'minder, minder, minder' worden." De burgemeester doelt vooral op de 400 miljoen euro extra die gevonden moeten worden om de pensioengolf van ambtenaren te kunnen betalen. (NBA)

