De Wever belooft kiezer nieuw voetbalstadion 06 maart 2018

Een nieuw stadion in Antwerpen waar aartsvijanden Royal Antwerp FC én Beerschot-Wilrijk spelen: dat belooft Bart De Wever als hij herverkozen wordt. Het 'Stadion Aan de Stroom' ou er voor 2024 komen. Nu Antwerp meedraait in 1A en Beerschot-Wilrijk zaterdag tegen Cercle Brugge kans maakt op promotie naar die hoogste competitie, acht De Wever het moment gekomen. "Een paar jaar terug was het zowel bij Antwerp als Beerschot-Wilrijk doffe ellende, nu leven ze sportief helemaal terug op", zegt De Wever. "Als je voldoende mensen hebt die in dit dossier vooruit willen en willen investeren, wordt dit heel tastbaar. Ik ben optimistisch dat de lintjes worden geknipt voor het einde van de volgende legislatuur." Al in 1995 kwam toenmalig Antwerp-voorzitter Eddy Wauters al met het idee op de proppen. (DILA)

