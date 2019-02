De werkelijkheid vond hij saai. Dus ontwierp hij z'n eigen wereld ° 1933 - † 2019 Karl Lagerfeld 20 februari 2019

00u00 0

De modewereld is een mythe armer: Karl Lagerfeld - hier aan de zijde van topmodel Cara Delevingne - is gisteren op 85-jarige leeftijd overleden. In een carrière van meer dan 60 jaar ontwierp hij honderden stukken voor modehuizen als Chloé, Fendi, Chanel en zijn eigen merk. Maar zijn bekendste creatie? Dat was het personage Karl Lagerfeld zelf. De realiteit vond hij meestal saai, dus verzon hij de ene leugen na de andere - alles om te entertainen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN