De wereldkampioen is in het land

03 april 2019

Hoog bezoek. Wereldkampioen Alejandro Valverde arriveerde gisteren in ons land en nam zijn intrek in het Van der Valk Hotel in Nazareth (foto). Vandaag showt de 38-jarige Spanjaard zijn regenboogtrui al in Dwars door Vlaanderen. Valverde staat voor de derde keer aan de start: in 2014 werd hij 36ste en vorig jaar elfde. Zondag rijdt Valverde ook de Ronde van Vlaanderen, voor de allereerste keer. Zijn Belgische 'chaperon' Jürgen Roelandts zal hem begeleiden over de Vlaamse wegen: "Zeker in de Ronde zal ik hem de sleutelpunten en -momenten moeten aanduiden. Of hij op zijn 38ste de Ronde ook kan wínnen? Niets is onmogelijk." (TLB/JDK)

