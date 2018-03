De wereld op z'n kop 09 maart 2018

Nee, u houdt uw krant niet ondersteboven: dit McDonald's-logo aan een restaurant in het Californische Lynwood staat wel degelijk zélf op z'n kop. Is het bedrijf van naam veranderd in 'WcDonald's'? Niks van: het ging om een stunt ter ere van de Internationale Vrouwendag gisteren. Met de 'W' van 'women' wilde de eigenares van het fastfoodrestaurant hulde brengen aan vrouwen wereldwijd. Zo'n honderd filialen, verspreid over de VS, sprongen mee op de kar en ook op alle socialemediaprofielen van het bedrijf werd de 'M' omgedraaid. "Om de buitengewone prestaties van alle vrouwen en in het bijzonder die in onze restaurants te eren." Meer dan 62% van de werknemers van McDonald's zijn vrouwen, net als 60% van hun restaurantmanagers. Het bleef overigens beperkt tot het logo - grappenmakers die een Big Wac of een Happy Weal bestelden, keerden van een kale reis terug.

