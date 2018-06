De wereld is nog rijker geworden: samen hebben we €174 biljoen 16 juni 2018

De wereldwijde persoonlijke rijkdom is vorig jaar nog met 12% gegroeid, zo blijkt uit cijfers van de Boston Consulting Group. Dat is de grootste stijging van de afgelopen vijf jaar. De totale som die in private handen is, liep op tot 174 biljoen euro - ongeveer 2,5 keer zo veel als wat de wereldwijde economie in 2017 aan goederen en diensten voortgebracht heeft. De grootste groei werd opgetekend bij de hoogste vermogens, maar geen enkele categorie ging erop achteruit. Geografisch was de stijging met 19% het sterkst in Azië, waar het totaal aan persoonlijk vermogen nu 31,4 biljoen euro bedraagt. West-Europa kende een groei van 15% tot 38,9 biljoen. In Noord-Amerika lag de stijging met 8% lager, maar daar bedraagt het totaal wel 74,1 biljoen en was de stijging in 2016 het grootst (6% tegen een stagnering in Azië en een daling van 1% in West-Europa). (GVV)

