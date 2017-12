De waterbungalow wordt 50! 00u00 0

Precies vijftig jaar geleden kregen drie Amerikanen op Tahiti in de Stille Oceaan een lumineus idee: een bungalow op palen in het water, die toegankelijk is via een houten steiger. De zogenaamde 'overwaterbungalow' is bedacht in 1967 door de 'Bali Hai Boys', drie Amerikaanse vrienden die al een paar hotels runden op enkele van de 118 eilanden in Tahiti. Maar omdat het eiland Raiatea geen zandstrand had waar ze een hotel konden bouwen, gingen ze op zoek naar een oplossing. Ze besloten bij wijze van experiment drie bungalows op het water te construeren, zodat de hotelgasten direct vanuit hun kamer in de azuurblauwe lagune konden springen. Bovendien kreeg elke bungalow een glazen vloer, waardoor gasten vanuit hun kamer het rijke onderwaterleven konden gadeslaan.

