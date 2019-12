Exclusief voor abonnees De Warmste Week (1) 24 december 2019

Als het jaar ten einde loopt, neemt ook het spontane meevoelen van veel Belgen toe. De Warmste Week is daar een perfect voorbeeld van. StuBru weet zelfs de minst gevoelige burgers op de juiste plek te raken, zodat ook deze mensen hun gulheid ontdekken. Eigenlijk zouden dergelijke initiatieven over een heel jaar uitgerekt moeten worden, niet om telkens geld te innen voor één of ander goed doel, maar eerder om dat warme hart te blijven bewaren om mensen moreel te steunen waar dat nodig is. Ik zou het 'Het Warmste Jaar' willen noemen. Het klimaat zit daar uiteraard voor niets tussen.

Eddy Wolfs, Tremelo

