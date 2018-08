De Vylder tiende bij de mannen 04 augustus 2018

00u00 0

In tegenstelling tot Jolien D'hoore speelde Lindsay De Vylder in het EK scratch bij de mannen geen hoofdrol. Na twintig van zestig ronden sloegen de Fransman Adrien Garel en de Oekraïner Roman Gladysh de handen in elkaar. Het duo bleef voorop. Gladysh haalde het. De Vylder bolde als tiende over de streep. "Omdat ik met iemand als Viviani niet naar de sprint moet gaan, wou ik een offensieve wedstrijd rijden, maar eigenlijk heb ik voortdurend achter de feiten gereden", zei De Vylder. "In deze scratch had ik een vrij goed gevoel. Terwijl ik me eerder op dit EK in de ploegenachtervolging de minste Belg voelde. Dat was een stevige teleurstelling." (FHN)