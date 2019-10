Exclusief voor abonnees De vruchtbaarste familie van Groot-Brittannië KIND NR. 22 onDERWEG 22 oktober 2019

00u00 0

De vruchtbaarste familie van Groot-Brittannië? Dat moeten de Radfords zijn. Mama Sue (44) is in blijde verwachting van haar 22ste. Ze leerde haar man Noel al kennen toen ze zeven was. Op haar 14de werd ze zwanger van haar eerste baby, Chris (nu 30). Op haar 17de volgde een dochter, Sophie (25). Later volgden Chloe (24), Jack (22), Daniel (20), Luke (19), Millie (18), Katie (16), James (16), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (10), Tillie (9), Oscar (7), Casper (6), Hallie Alphia (4), Phoebe (3), Archie (2) en Bonnie Raye (11 maanden). Eén zoontje, Alfie, werd in 2014 dood geboren. Het kroostrijke gezin (niet allemaal op foto) woont in een voormalig verzorgingstehuis en doet een weekbudget van 400 euro op aan eten. Ze runnen samen een bakkerij om rond te komen.

