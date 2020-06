Exclusief voor abonnees De volgende lockdown is lokaal 11 juni 2020

Als er nog een lockdown komt, dan zal die lokaal zijn. De Vlaamse overheid werkt een plan uit dat lokale besturen toelaat om in samenspraak met de Gezondheidsinspectie een aantal coronamaatregelen opnieuw strikter te maken als blijkt dat het aantal Covid-besmettingen fors oploopt. Het kan gaan om het verbieden van bezoek in lokale woonzorgcentra, maar ook om het sluiten van scholen, sportclubs of horecazaken. "Als er nog lockdowns komen, dan moeten die op maat zijn van het getroffen gebied en niet gelden voor het hele land", klinkt het op het kabinet van Minister Wouter Beke (CD&V). Vrijdag legt Beke op de Ministerraad overigens ook een plan op tafel waarmee Vlaanderen zijn deeltje van de 'controletoren' kan bouwen. De GEES-experten slaakten begin deze week nog een noodkreet. Die wordt nu gehoord. "We gaan mobiele teams en lokale cellen oprichten om lokale uitbraken te bekampen." (JBG)

