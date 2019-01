De volgende generatie jongens kijkt maar beter uit 21 januari 2019

Vergeet ballet: steeds meer lagereschoolmeisjes kiezen voor kickboksen. Rouwayda (11) uit Merksem deelt kicks uit bij The Bulldog, de club van Daniella Somers. "Supercool om te vertellen op school", lacht ze. Het aantal meisjes tussen 6 en 10 dat kickbokst, is in zes jaar tijd van 2 naar 264 gegaan. Dat heeft volgens de clubs niks met #MeToo te maken - maar de volgende generatie jongens is bij deze toch gewaarschuwd.

