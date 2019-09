Exclusief voor abonnees De vogel was even hard onder de indruk van de koningin als omgekeerd 19 september 2019

Kindjes over hun bol aaien en vrolijk zwaaien: dát hoort erbij als koningin. Maar ook plots een papegaai in je handen geduwd krijgen is een koninklijke taak, zo weet nu ook de Nederlandse Máxima. Gisteren maakte ze tijdens een bezoek aan Zuidwest-Drenthe kennis met een grijze roodstaartpapegaai. "Ze heet Amalia", sprak de vrouw uit het publiek die het dier onverwacht aan de koningin gaf - net zoals de 15-jarige dochter van Máxima, dus. "En ze kan het Wilhelmus zingen." Al lukte dat gisteren even niet. Wellicht was de vogel even zwaar onder de indruk van Máxima als zij van hem. Al liet de vorstin de papegaai nog zonder aarzelen op haar hand balanceren. (SPK)

