De vliegende eekhoorn 17 februari 2018

Echt vliegen kan hij niet, maar helemaal heeft de vliegende eekhoorn (wetenschappelijke benaming Pteromys volans voor de Europese variant) zijn naam nu ook weer niet gestolen. Hij heeft een vlieghuid tussen voor- en achterpoten waardoor hij kan zweven op de lucht. Het knaagdiertje verstaat zelfs de kunst om tijdens zo'n glijvlucht van richting te veranderen, waarbij het staart en poten als roer gebruikt. Al vanaf de leeftijd van één maand is de vliegende eekhoorn enigszins luchtwaardig. Wel duurt het vier of vijf maanden voor hij zijn glijvlucht tot in de finesses beheerst.

